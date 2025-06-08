Tarsus'ta Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Tarsus'ta Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yenice Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan 4 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Polat (48) ve Yalçın Polat (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar H.P. (45) ve Ş.D'nin (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından hastane önüne gelen aile yakınlarından bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.

Polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.