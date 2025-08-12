Tarsus'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

Tarsus'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, İbrahim T. adlı şahıs tartıştığı iki oğlunu ve bir arkadaşını araçla takip ederek av tüfeğiyle vurdu. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, İbrahim T. gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, İbrahim T. (69), tartıştığı oğulları Hasan (39) ve Kenan T. (41) ile onların arkadaşı Cengiz U.'yu (48) araçla takip ederek tüfekle vurup yaraladı.

Olay, dün, Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Kenan T. kardeşler, arkadaşları Cengiz U. ile birlikte babaları İbrahim T. ile konuşmak için evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından 2 kardeş ile İbrahim T., evden çıkıp 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden uzaklaştı. Aracıyla kamyoneti takip eden İbrahim T., av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hasan ve Kenan T. ile Cengiz U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan İbrahim T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

