Tarsus'ta 75. Yıl Kültür Merkezi'nde Tadilat Çalışmaları Başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir süredir atıl olan 75. Yıl Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır kapalı olan merkezi ilçeye yeniden kazandırmak için çalışma gerçekleştiriliyor.

İçerisindeki salonların da yenileneceği merkez, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açılacak.