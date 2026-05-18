Tarsus'taki silahlı saldırıya yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin 6 kişiyi silahla öldürdüğü ve 8 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda yayın yasağı getirildiği bildirildi.

RTÜK'ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 18/05/2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA