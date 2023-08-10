Tarsus'ta 48 Hayvan Telef Oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde arazide otlayan 48 hayvan telef oldu.

Olay Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların yere yığıldığını fark etti. Keçilerin telef olduğunu gören Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Telef olan keçiler incelenmek üzere götürülürken, hayvanların telef olma nedeni için inceleme başlatıldı.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İmadettin Söyleme, "Aydın Şahin arkadaşımızın hayvanları zehirlendi. Henüz nedenini bilemiyoruz. Aydın kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Telef olan hayvan sayısının 48 olduğunu belirten muhtar, sebebinin bir an önce belirlenmesini istedi. - MERSİN