TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arama yapılan iki kamyonda 16 milyon boş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arama yapılan iki kamyonda 16 milyon boş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği görevlilerince kent genelinde bandrolsüz kaçak makaron ticareti yapıp, vergi kaçırarak devleti yüklü miktarda zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda, M.Y.'nin kullandığı kamyon ile R.G. idaresindeki kamyon Tarsus D-750 karayolunda şüphe üzerine durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 16 milyon boş makaron yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Tarsus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title