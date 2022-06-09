Tarsus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı - Haberler

Tarsus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı Tarsus ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı gerçekleştirildi. Tarsus ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Kadir Sertel Otcu başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilçe protokolü katıldı. Toplantıda, ilçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Demokrasi Tarsus Güncel Haberler

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