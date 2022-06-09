Tarsus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı - Haberler

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Tarsus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Tarsus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı

Tarsus ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilçe protokolü katıldı.

Toplantıda, ilçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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