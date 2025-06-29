Tarsus'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Bebek Arabasına Çarptı: 1 Bebek Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki A.K.'nın kullandığı otomobil, bebek arabasına çarparak 3 aylık bir bebeğin ölümüne ve 1 yaşındaki ağabeyinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı bebek arabasındaki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Barbaros Mahallesi'nde A.K'nin (14) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, annenin kontrolündeki bebek arabasına çarptı.
Kazada bebek arabasındaki Suriye uyruklu 3 aylık Lean El Hıdır ve 1 yaşındaki ağabeyi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşlerden Lean El Hıdır, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel