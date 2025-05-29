Tarsus'ta 10. Kattan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10. kattaki evinin balkonundan düşen 73 yaşındaki Orhan Görgün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki apartmanda Orhan Görgün (73), 10. kattaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Görgün'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel