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Tarsus'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Etkinliği

Tarsus'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Etkinliği
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında sergi düzenlendi. Sergide öğretmen ve öğrencilerin yaptığı Atatürk temalı resimler ile fotoğraflar yer aldı. Açılışa kaymakam, milli eğitim müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında sergi düzenlendi.

Tarsus Halk Eğitim Merkezi tarafından Yarenlik Alanı'nda düzenlenen sergide, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan Atatürk temalı resimlerle Atatürk fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Söker, bazı kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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