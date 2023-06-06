Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman yangınlarına yönelik eğitim verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla ilgili adli soruşturma yürütmekte olan orman muhafaza memurlarına, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerince, yangının çıkış nedenlerinin araştırılması, delillerin toplanması ve muhafaza edilmesi konularında eğitim verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla ilgili adli soruşturma yürütmekte olan orman muhafaza memurlarına, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerince, yangının çıkış nedenlerinin araştırılması, delillerin toplanması ve muhafaza edilmesi konularında eğitim verildi.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığınca, orman yangını meydana geldiğinde en kısa sürede söndürülmesi, varsa faillerinin bulunması konusunda fiziki ve teknik yardım ile sonuç alınması hedeflenen eğitime, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı. - MERSİN