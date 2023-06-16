Tarsus, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasından sonra il olmayı bekliyor

Türkiye'nin ilkler şehri olarak ismi geçen ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra 350 binden fazla nüfusa sahip Tarsus da il olmayı bekliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri sonrası 330 bin nüfuslu Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Tarsus'ta il olma beklentisi arttı.

Doğu'da Adana, Batı'da Mersin, Kuzey'de Pozantı, Çamlıyayla, Güney'de Akdeniz ile çevrili olan Tarsus, her dönem medeniyetlere öncülük etmiş bir şehir olarak biliniyor. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde geçen, Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar), Yeni Ahit'in yazarlarından biri olan Pavlus'un Tarsuslu olması, Hristiyanlarca da hac yeri olarak kabul edilmektedir. Danyal Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Tarsus aynı zamanda ilklerin şehri olarak biliniyor. Türkiye'de ilk elektriğin, ilk üniversitenin ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulduğu kent olan Tarsus, aynı zamanda Mersin Limanı'nda çürümeye terk edilmiş halde iken Tarsus Belediyesinin girişimleriyle Çanakkale Parkı'na yerleştirilen tarihi Nusret Mayın Gemisi'ne de ev sahipliği yapıyor. Şehir, Çukurova Havalaanı sınırları içinde olan Tarsus Sahil Bandı projesi ile geleceğin turizm şehri olarak da görülüyor.

Tarsus'un ilklerin şehir olduğunu belirten vatandaşlar da, il olmayı hak ettiklerini, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasından sonra heyecanla il statüsüne kavuşmayı beklediklerini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra 350 binden fazla nüfusa sahip Tarsus, il olmayı bekliyor. Şehirlere göre nüfusuna göre Türkiye'deki 81 il sıralamasında 56'ncı sırada yer alan alan Tarsus'un il olmayı hak eden ilçelerin başında geldiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarih, turizmi ile Tarsus'a il olmanın yakıştığını söyledi.

Başkan Bozdoğan, "Bir kent düşünün, gerek tarihiyle, gerek tarımıyla, gerekse turizmiyle, dağlarıyla, ovasıyla, dört mevsim yaşamasıyla ve ilkleri yaşayan bir kent olmasıyla. Biliyorsunuz elektriğin ilk verildiği kent Anadolu'da Tarsus. ve Anadolu'nun Mezopotamya'ya açıldığı bir yer. Sanayisi bir taraftan, lojistik bir merkezi olması bir taraftan ve 400 bini geçen nüfusuyla il olmayı çoktan hak eden bir kent. İnşallah hayırlısı olur. İl'le de Tarsus sloganını özellikle deklare etmemizin tek bir nedeni vardı. Bu kent kendi kaderini kendi çizsin. Emin olun biz bize yeteriz sloganını özellikle söylerken bu kentte her şeye sahibiz. Özellikle de en önemlisi bütün dinlerin ortak buluşma yeri yani gerek Museviliğin gerek Hristiyanlığın gerekse Müslümanlığın; öyle bir yerde kadim topraklarda yaşıyoruz. Elbette böyle bir kente de yakışan il olması. İnşallah hayırlısıyla da il olacaktır mutlaka" dedi. - MERSİN