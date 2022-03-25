Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevine ziyarette bulundu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevine ziyarette bulundu.

Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ile huzurevini ziyaret etti.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Otcu, birlikte pasta kestiği huzurevi sakinlerine çiçek verdi.

Otcu, ziyaretteki konuşmasında yaşlıları, "ulu çınarlara" benzettiğini ifade ederek, "Yaşlılarımız, geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Sizleri çok seviyoruz." dedi.

Bozdağan da yaşlı vatandaşlar için yapılan hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların, öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Huzurevi Müdürü Duygu Nur Özdağ, ziyaretten dolayı katılımcılara teşekkür etti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Kadir Sertel Otcu, Haluk Bozdoğan, Huzurevi, Tarsus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title