Tarsus, Gülnar ve Mut'ta bayramlaşma programı yapıldı Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Mut ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Mut ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Tarsus Kaymakamlığında düzenlenen programda Kaymakam Kadir Sertel Otcu, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Programa MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan da katıldı. Gülnar'da da Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, cemaatle bayramlaştı. Bayraklı, öğretmenevinde düzenlenen programda da ilçe protokolünün bayramını kutladı. Mut ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram namazının ardından cami avlusunda bayramlaştı. Mahalle muhtarı Hüsamettin Atik, gazetecilere, namazdan sonra bayramlaşma geleneğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirterek, programın birlik ve beraberlik duygusunu arttırdığını söyledi. AA / Ahmet Güler - Güncel Kurban Bayramı Mersin Gülnar Tarsus Güncel Haberler

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