Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nda Ters Yönde İlerleyen Kamyonet Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ADANA-Tarsus- Gaziantep Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen kamyonet, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Pozantı ilçesi Tekir mevkisinde otoyolda ters yönde ilerleyen kamyonet, görüntülendi. Sol şeritte ters yönden ilerleyen kamyonet, karşı yönden gelen araçla burun buruna geldi. O anlar, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, emniyet güçleri kamyonet sürücüsünün tespit etmek için çalışma başlattı.