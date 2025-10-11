Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nda Ters Yolda İlerleyen Kamyonet Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Pozantı ilçesi Tekir mevkisinde otoyolda ters yönde ilerleyen kamyonet, görüntülendi. Sol şeritte ters yönden ilerleyen kamyonet, karşı yönden gelen araçla burun buruna geldi. O anlar, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, emniyet güçleri kamyonet sürücüsünün tespit etmek için çalışma başlattı.
Haber-Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,
