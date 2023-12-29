Tarsus Doğa Parkı'nda Kuvözde Büyütülen Babun Yavrusu

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun yavrusu "Limon"un bakımını veterinerler yapıyor.

Belediyenin açıklamasına göre, doğa parkındaki babun maymunu "Nazo"nun 23 Aralık'ta dünyaya getirdiği yavrunun bakımını belediye ekipleri üstlendi.

Doğumun ardından annesi istemeyince veterinerler tarafından koruma altına alınan yavru, kuvöze konuldu.

"Limon" adı verilen yavru babunun, burada gece gündüz anne şefkatiyle bakımı yapılıyor. Keçi sütüyle beslenen "Limon", büyüdüğünde kardeşi "Nisan"ın yanına yerleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görevli Yılmaz Ölmez, "Limon"un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Daha önce de aynı anneden doğan "Nisan"ı büyüttüklerini hatırlatan Ölmez, "Zaten tecrübemiz de var. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz daha vardı. O tecrübelerden de faydalanıyoruz ve anne şefkati göstererek büyütüyoruz. Annesi maalesef daha önceki yavrularını da kabul etmedi. Biz ikisini bu şekilde kuvözümüzde besleyerek kurtardık. Kuvözümüz olmasa büyük ihtimalle ölecekti bu yavru ama artık yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Doğa parkının üyelerinden babun "Nazo", 2021'de de "Nisan" adı verilen babunu dünyaya getirmişti. Nazo, doğumun ardından yavrusunu kabullenmeyince "Nisan" da belediye ekiplerince büyütülmüştü.