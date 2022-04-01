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Tarsus Belediyesi'nde ramazan indirimleri

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Tarsus Belediyesi'nde ramazan indirimleri

Tarsus Belediyesi, ramazan dolayısıyla halk ekmek ve belediyeye ait markette sattığı ette indirime gitti.

Tarsus Belediyesi, ramazan dolayısıyla halk ekmek ve belediyeye ait markette sattığı ette indirime gitti.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Bozdoğan'ın talimatıyla, artan maliyetlere rağmen, vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına 1 TL'den satılan 200 gram ekmeğin ramazan süresince 75 kuruşa satılacağı, ihtiyaç sahibi ailelere de askıda ekmek uygulaması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ramazanda vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ete ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Halk Et Market'te satışa sunulan et satış fiyatlarında indirime gidildiği, sığır kıyma 91, sığır kuşbaşı 93, kangal sucuk 88, kuzu kıyma 96 ve kuzu kemiksiz etin kilosunun 105 TL'den satışa sunulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Bozdoğan, ramazanda halk ekmek fırının kapasitesinin yükseltildiğini kaydetti.

Ramazan'da ekmek ve et almaya zorlanan vatandaş olmaması için çalıştıklarını bildiren Bozdoğan, "Fırınımızda hijyenik ortamda üretilen ekmekleri vatandaşlarımızın sofrasına artan maliyetlere rağmen 75 kuruşa taşıyacağız. Tarsuslu besicilerden temin edilerek, veteriner hekim kontrolünde hijyenik koşullarda kesimleri yapılan ve piyasanın altında fiyatlarla vatandaşların aracısız olarak buluşturulduğu Halk Et Market'te ramazanda yapılan indirimlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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