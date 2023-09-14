Tarsus Belediyesi Engelsiz Tarım Alanı'nda Engelli Bireylerin Üretimi

Tarsus Belediyesi Şelale Mevkiinde bulunan Engelsiz Tarım Alanı, Tarsus Engelliler Platformu'na bağlı engelli bireylerin tarımsal faaliyetlere katılımını artırıyor. Ata ve yerli tohumlardan yetiştirilen ürünler, engelli vatandaşlar tarafından özenle toplandı ve 700 bin kilo ürün elde edildi.

Tarsus Belediyesi Şelale Mevkiinde bulunan Engelsiz Tarım Alanı, Tarsus Engelliler Platformu'na bağlı engelli bireylerin tarımsal faaliyetlere katılımını artırıyor. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak başlattığı Engelsiz Tarım Alanı projesi, hem ürün hem de umut hasat ediyor. Ata ve yerli tohumlardan yetiştirilen patlıcan, salatalık, domates, biber ve fasulye gibi ürünler, engelli vatandaşlar tarafından özenle toplandı ve 700 bin kilo ürün elde edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Engelsiz Tarım Alanı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şelale Mevkiinde bulunan Engelsiz Tarım Alanı'nda Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Engelliler Platform Üyeleri tarafından 10 dekarlık alanda ekimi yapılan ata ve yerli tohum patlıcan, salatalık, domates, biber ve fasulye hasada hazır hale geldi. Tarsus Belediyesi ziraat mühendislerince ve engelli vatandaşlar tarafından yetiştirilen, kontrolleri sağlanan ürünler, Tarsus Engelliler Platformu'na bağlı Tarsus Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi ve Talasemi Derneği'ne bağlı engelli üyelerce hasat edildi. Üyeler, ürünleri tek tek topladı. 700 bin kilo ürün elde edildi. Toplanan ürünler engelli vatandaşlara dağıtıldı.

"SADECE ÜRÜNLER DEĞİL, AYNI ZAMANDA UMUTLAR DA YEŞERİYOR"

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, "Engelsiz Tarım Alanı, bizlerin tarımsal faaliyetlere katılmasını ve topluma daha fazla entegre olmalarını sağlayan önemli bir adımdır. Bugün burada, patlıcan, salatalık, domates, biber ve fasulye gibi ürünlerin hasadını gerçekleştirerek 700 bin ürün elde ettik. Bu sadece bir tarımsal başarı değil, aynı zamanda bizlerin toplumun bir parçası olduğunu gösteren bir işarettir. Bu proje için Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"BİRÇOK AÇIDAN HAYATIMIZI OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR"

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Ali Çelik, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederek, "Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen Engelsiz Tarım Alanı projesinin engelli bireyler üzerindeki olumlu etkilerini paylaşmak ve bu projenin önemini vurgulamak istiyorum. Bu projede yer aldığımız için gurur duyuyor ve bu fırsatı değerlendiriyoruz. Engelsiz Tarım Alanı, bizler için sadece tarım ürünleri yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok açıdan hayatımızı olumlu yönde etkiliyor. Belediye Başkanımıza bizlere verdiği fırsat için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.