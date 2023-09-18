Tarsus Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde Tarsus Plajı'nı temizledi

Tarsus Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan çevre temizliği hareketine gönüllü belediye personeli ve sporcuları ile katkı sundu. Yüzlerce gönüllü sporcu ve belediye personeli, daha temiz bir çevre için dikkat çekmek amacıyla ince, beyaz ve kükürtlü kum yapısı sayesinde önemli bir yere sahip olan Tarsus Plajı'nı temizledi.

Tarsus'un daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında gönüllü belediye personelinin katılımıyla daha temiz bir çevre için Tarsus Plajı'nda çöp topladı. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen ve 90 belediye personelinin gönüllü olarak katıldığı çevre temizliği etkinliğinde Tarsus Plajı'ndan 650 kiloya yakın atık toplandı.

"DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN LÜTFEN DUYARLI OLALIM"

Tarsus Belediyesi yetkileri, Dünya Temizlik Günü'nün önemine değinerek, "Dünya temizlik günü kapsamında bugün Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri çalışanlarımızla, Belediyedeki gönüllü personel ve sporcu arkadaşlarımızla gönüllülük esasına dayalı Tarsus Plajı'nda bir mıntıka temizliği yaptık. Buradan halkımıza, Tarsus kamuoyuna, deniz sevenlere, çevreyi, doğayı sevenlere mesaj vermek istiyoruz. Lütfen duyarlı olalım bizim çocuklarımızın geleceği bizim alanlarımız. Kullandığımız yerleri lütfen temiz bırakalım, temiz kullanalım" ifadelerini kullandı.