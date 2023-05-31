Tarsus Belediyesi 2 Bin 500 Çöp Konteynerini Yeniledi

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üretim ve tasarrufa yönelik çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde ve kent merkezinde zarar görmüş ya da hurda olarak ayrılan 2 bin 500 adet çöp konteynerini tamir ederek yeniden halkın hizmetine sundu.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üretim ve tasarrufa yönelik çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde ve kent merkezinde zarar görmüş ya da hurda olarak ayrılan 2 bin 500 adet çöp konteynerini tamir ederek yeniden halkın hizmetine sundu.

"İyi ve temiz bir Tarsus için çalışıyoruz" sloganıyla faaliyetlerini yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartları ve zaman içerisinde oluşan yıpranmalar sonucu hurda olarak ayrılan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Özellikle kırsal mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini toplayarak yenileyen ekipler, söz konusu işlemi düzenli olarak sürdürüyor.

Kent genelinde işlevini yitirmiş konteynerlerin onarım ve bakım çalışmalarını atıl durumda tek bir çöp konteyneri kalmayana kadar sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2 bin 500 adet çöp konteynerinin hizmete kazandırıldığını belirtti. Bozdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"HEDEFİMİZ, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR TARSUS'TUR"

"Tasarruf tedbirleri kapsamında kendi öz kaynaklarımızı kullanmaya gayret gösterdik. Kırsal mahalleler ve kent genelinde atıl durumda olan çöp konteynerlerimizi yeniliyoruz ve yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Onarılıp yenilenen ve belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri, periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Geri dönüştürülen konteynerleri vatandaşın kullanımına sunan ekiplerimiz hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladı. Hedefimiz, sağlıklı ve temiz bir Tarsus'tur. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."