Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Tır Yangını: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAG Otoyolu'nda meydana gelen yangında arpa yüklü tır alev aldı, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde arpa yüklü tır yandı, sürücüsü yaralandı.

M.A.Ç. (26) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü tırda, Çakmak Mahallesi mevkisinde, fren balatasının ısınması sonucu yangın çıktı.

Yangında tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göçebe aile reisine görkemli veda: Som altından tabutla 1 haftalık veda turu

Göçebe krala görkemli veda! Som altından tabutla 1 haftalık veda turu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.