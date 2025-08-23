Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Tır Yangını: Sürücü Yaralandı
TAG Otoyolu'nda meydana gelen yangında arpa yüklü tır alev aldı, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde arpa yüklü tır yandı, sürücüsü yaralandı.
M.A.Ç. (26) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü tırda, Çakmak Mahallesi mevkisinde, fren balatasının ısınması sonucu yangın çıktı.
Yangında tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel