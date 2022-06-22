TARSİM, kamu-özel sektör iş birliğinde dünyada ilk 4'te

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, "Dünyada kamu-özel sektör iş birliği modelinde Amerika, Kanada ve İspanya ile birlikte ilk 4'te yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Günal, tarım sigortalarına ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada, tarım sigortaları alanında penetrasyon oranının henüz beklenen seviyelerde olmadığını belirtti.

Amerika örneği incelendiğinde Türkiye'deki gibi kamu-özel sektör iş birliğinde havuz sistemlerinin bulunduğunu aktaran Günal, şunları kaydetti:

"Fransa'ya bakıldığında, merkezden yönetilen ve tarım sigortalarında faaliyet gösteren bir kurumu bulunmadığı dikkati çekiyor. Bu nedenle penetrasyon düzeyi düşük seviyelerde. Son yıllarda Fransa'da yeni bir modele geçiş planlanmış ve bu amaçla 2021 yılında reform yapılacağı duyuruldu. Ardından da 2022 yılında kanun çıkarıldı. Bu doğrultuda yeni bir kamu-özel sektör iş birliği modeli hedeflenmiştir. Fransa'daki temsilcilere, geçtiğimiz dönemlerde tarım sigortaları ile ilgili tecrübelerimizi aktardık, yine AIAG organizasyonu kapsamında bir araya geldik.

2020 yılında Azerbaycan ile tarım sigortaları alanında imzaladığımız iş birliği niyet beyanının akabinde, tarım sigortaları alanında rehberlik ettik. Agrar Sigorta Fonu'nun kuruluşuna katkılar sağladık ve halen de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde, Kuzey Makedonya'ya ve Özbekistan'a da rehberlik edeceğiz. TARSİM Sistemi bu anlamda örnek alınırken, (TARSİM) derin tecrübesini ve bilgi birikimini diğer sistemlerle de paylaşan bir noktaya ulaşmış durumdadır. Dünyada kamu-özel sektör iş birliği modelinde Amerika, Kanada ve İspanya ile birlikte ilk 4'te yer alıyoruz."

Günal, Türkiye'de üreticiye sağlanan devlet prim desteği oranının yüzde 70'e kadar çıktığını, bu oranın Amerika'da, ürün bazında değişmek kaydıyla, ortalama yüzde 62 seviyesinde olduğunu aktardı.

2020 yılında bir bayrak teslim aldıklarını hatırlatan Günal, sistemi çok daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini, sürekli sahada ve çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Günal, 2022 yılında yüzde 22 sigortalılık oranına ulaştıklarını aktararak, "Özellikle ekonomik değeri yüksek olan ürünlerde sigortalılık oranı daha da artıyor. Örneğin, Aydın'da pamuk yüzde 70, Manisa'da üzüm yüzde 60, Tekirdağ'da çeltik yüzde 50 ve Konya'da buğday yüzde 30'larda." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2 milyonun üzerinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üretici bulunduğunu bildiren Günal, "Bunların 657 bini sigortalı durumda. Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle kuraklık, sel-su baskını, dolu ve don gibi risklerin şiddeti ve frekansı arttı. Ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürüne, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlayabilen kurum olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda sigortalılık oranı ilerleyen yıllarda daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sigortaları uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar İstanbul'daki kongrede ele alındı

Serpil Günal, geçen günlerde TARSİM'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenen 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi ve tarım sigortalarına ilişkin son gelişmelere değinerek, TARSİM'in de üye olduğu Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) 71 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini, kongrenin her iki yılda bir farklı bir ülkede gerçekleştirildiğini, bu yıl TARSİM'in ev sahipliğinde 300'ün üzerinde katılımcı ile İstanbul'da düzenlendiğini aktardı.

Günal, şunları kaydetti:

"TARSİM, 71 yıldır faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'ne 2008 yılında üye kurum olarak katıldı. 5 kıta, 30 ülkeden 100'ün üzerinde üye şirketi bulunan Birlik, her iki yılda farklı bir ülkede kongreler düzenliyor. En son Fransa'da düzenlenen organizasyon, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılacaktı. Ancak Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Bu yıl yoğun ve özverili bir hazırlık döneminin ardından 13-15 Haziran'da TARSİM'in ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Kongreye 30'u aşkın ülkeden 300'ün üzerine katılımcı iştirak etti. Kongreye başta Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililer, yönetim kurullarımızın temsilcileri, AIAG yönetimi, sponsorlarımız, paydaşlarımız ve basın mensupları ile yerli ve yabancı konuk katılım sağladı."

Kongreye Ziraat Bankası, Türk Reasürans, Türkiye Sigorta, Scor, HDI Sigorta, Swiss Re, Odyssey Re, Mapfre Re, Munich Re, Milli Reasürans, Anadolu Sigorta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Bereket Sigorta'nın destek verdiğini bildiren Günal, "Kongrenin bu yılki ana teması 'Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümler' olarak belirlendi. Bu çerçevede, tarım sigortaları uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, iklim değişikliğinin dünya tarımına ve gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta sektörünün neler yapabileceği gibi konular üst düzey yöneticiler ve alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildi." ifadelerini kullandı.