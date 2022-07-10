TARLAYA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 7 KİŞİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail O. (62) yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel