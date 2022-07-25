TARLAYA HİNT KENEVİRİ EKEN KİŞİ YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARLAYA HİNT KENEVİRİ EKEN KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de 1 kişinin tarlada Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kenevir tarlasını suladığı sırada suçüstü yakaladı. Baskında 50 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title