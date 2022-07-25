TARLAYA HİNT KENEVİRİ EKEN KİŞİ YAKALANDI ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de 1 kişinin tarlada Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kenevir tarlasını suladığı sırada suçüstü yakaladı. Baskında 50 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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