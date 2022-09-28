Tarlasını bu yıl da vatandaşa açtı, marketin yarı fiyatına satışa başladı

Çiftçi Fethi Çakmak'a ait alana gelen vatandaşlar, ürünleri dalından koparıp ucuza almanın keyfini çıkardı

ELAZIĞ Elazığ'da geçen yıl marketlerdeki fiyatlara kızıp tarlasına ektiği sebzelerin fiyatını yarıya indiren çiftçi, bu yıl da aynı uygulamasını sürdürdü. Çiftçinin tarlasına gelen vatandaşlar, ürünleri kendileri toplayıp ucuza almanın keyfini yaşadı.

Elazığ'da 67 yaşındaki 5 çocuk babası Fethi Çakmak, yol kenarında 25 dönüm alan üzerine ektiği sebzelerin bir bölümünü toptancılara sattı. Çakmak, kalan ürün için de tarlasını yine vatandaşa açtı, marketlerin yarı fiyatına satışa başladı. Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Domates ve biber çeşitlerini kendi elleriyle toplayan müşteriler, hem stres atıyor hem de ucuz sebze almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kendim üretiyorum ve Elazığ'a hizmet için yapıyorum"

Tarlasını kar amacı gütmeden vatandaşlara açtığını aktaran Fethi Çakmak, "25 dönüm alan üzerinde kapya biber, Keban yeşil top, beyaz top biberleri ektim. Domates çeşitlerimiz var. Bunları ektim ve halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İsteyen gelip kendisi toplayabilir. Marketlerden yarı fiyatına şeklinde satışlarımız oluyor. Kendim üretiyorum ve Elazığ'a hizmet için yapıyorum. Her şey çıkar için değil. Menfaatimizden fazla hizmet için bunu yapıyoruz ve başka bir amacımız yoktur" dedi.

"Fiyatlar ucuz, market fiyatlarına göre yarı yarıya"

Tarladan kendi sebzesini toplayan vatandaşlardan Medine Yoltay ise, "Fiyatlar ucuz. Market fiyatlarına göre yarı yarıya. Uygun ve doğal olduğu için güzel. Kendimiz topladık. Diğer insanları da buraya davet ediyorum. Buranın sebzesi yerli ve çok güzel. Bizim toplamamız ve fiyatların uygun oluşu harika" diye konuştu.