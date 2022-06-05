Tarlasında bulduğu yavru karacayı besleyip yetkililere teslim etti - Haberler

Tarlasında bulduğu yavru karacayı besleyip yetkililere teslim etti Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarlasında ilaçlama yaparken yavru karaca bulan bir kişi, evinde beslediği hayvanı yetkililere teslim etti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarlasında ilaçlama yaparken yavru karaca bulan bir kişi, evinde beslediği hayvanı yetkililere teslim etti. Hocatman köyünde tarlasında ilaçlama yapan Emirkan Kabuk, yaklaşık 2 haftalık olduğu değerlendirilen yavru karaca buldu. Evine getirdiği hayvanı besleyen Kabuk, daha sonra Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerce alınan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Bakım ve tedavisi yapılan yavru karaca, daha sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü. Yavru karaca, büyümesinin ardından tekrar doğal ortamına salınacak. AA / Gökhan Alkan - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

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