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Tarladan güneş panellerini çalan şüpheliler yakalandı

Tarladan güneş panellerini çalan şüpheliler yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da bir tarladan 6 adet güneş panelini çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Elazığ'da bir tarladan 6 adet güneş panelini çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesi Kayranlı Köyü'nde ikamet eden H.B.'nin tarlasında bulunan 6 adet güneş paneli çalındı. İhbar üzerine Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) ve Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapışan istihbarı çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ikamet eden R.Ü. ve M.K.'nın gerçekleştirdiği öğrenildi. JASAT tarafında yapılan operasyonda şüpheliler Ergani ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen güneş panelleri ise sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alacakaya Jandarma Elazığ JASAT Güncel Haberler

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