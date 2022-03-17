TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da, tarlada yanarak, kullanılamaz hale gelen otomobil bulundu.

ADANA'da, tarlada yanarak, kullanılamaz hale gelen otomobil bulundu. Plaka belirlenemezken, araç çevresinde boş av tüfeği kartuşları ele geçirildi.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi'ndeki tarlada yanmış otomobil olduğu ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yaptı. Hurdaya dönen aracın plakası tespit edilemezken, çevresinde de boş av tüfeği kartuşları bulundu. Polis, otomobilin kime ait olduğunu ve nasıl yandığını belirlemek için soruşturma başlattı.

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

TARLADA YANMIŞ OTOMOBİL, ÇEVRESİNDE BOŞ TÜFEK KARTUŞLARI BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title