Tarlada yanmış otomobil bulundu

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tarlada yanmış halde bulunan otomobilin sahibine ulaşılamadı.

Sarıhuğlar Mahallesi'nde tarlada yanmış bir otomobil ve çevresinde çok sayıda boş av tüfeği kartuşu olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphe üzerine aracın bagajını da arayan ekipler, olumsuzlukla karşılaşmadı.

Plakası olmayan ve içinden ruhsat çıkmayan aracın sahibine ulaşılması için araştırma başlatıldı.