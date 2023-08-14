Kastamonu'da bir tarlada çıkan yangın yanında bulunan 3 tarlaya daha sıçradı. Yangında 500 balya tamamen yanarken, yerleşim yerlerine çok yakın mesafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Tarlada çıkan yangında 500 balya alevlere teslim oldu

KASTAMONU Kastamonu'da bir tarlada çıkan yangın yanında bulunan 3 tarlaya daha sıçradı. Yangında 500 balya tamamen yanarken, yerleşim yerlerine çok yakın mesafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Devrekani ilçesine bağlı Yazıhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Doğancı'ya ait tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Rıdvan Sevindirici, İbrahim Karabakal ve Yunus Doğancı'ya ait tarlalara da sıçradı. Giderek büyüyen ve tarlaları saran yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede başlayan yangın Devrekani Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tarlalarda bulunan 500 balya saman yanarak küle döndü.

Yerleşim yerlerine çok yakın olan tarlalarda çıkan yangın, kısa sürede söndürülerek olası bir facia önlenirken; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın girişimleriyle Devrekani Belediyesi'ne verilen arazi için uygun itfaiye aracı da yangına kısa sürede müdahale edilmesinde büyük rol oynadı.