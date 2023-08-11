Bursa'da bir tarlada çıkan yangın nedeniyle çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay anları kameraya yansıdı.

Tarlada çıkan yangın ortalığı boks ringine çevirdi...Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

BURSA - Bursa'da bir tarlada çıkan yangın ortalığı boks ringine çevirdi. İki grup arasında yangın nedeniyle başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken iddiaya göre, yangın nedeniyle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan kişiler ortamı bir anda boks ringine çevirdi. Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansırken, çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu.