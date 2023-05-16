Tarlada açan yabani sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu

TOKAT Tokat'ta tarlada açan yabani sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu.

Tokat'ta şehir merkezinde bulunan tarlada açan yabani sarıçiçekler görenlerin dikkatini çekiyor. Yağışların çok olmasıyla boyları insan boyuna ulaşan yabani çiçekler, sarı rengiyle görsel şölen oluşturdu. Adeta sarı renge boyanan tarlada vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor. Kentin yüksek kesimlerinden bariz olarak görülen tarlanın görsel güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

"Boyları insan boyuna yaklaşmış"

Çiçeklerin görsel şölen oluşturduğunu belirten Ahmet Burahan Dede, "Burada çiçekler görsel bir şölen oluşturmuş, bende tarlaya bakmaya geldim. Yanında bulunan tarla nadasa yatırılmamış olsaydı orası da aynı olacaktı. Bu yıl Tokat'ta yağışlar fazla oldu, bu çiçeklerde yağışlardan faydalanmış olacak ki boyları insan boyuna yaklaşmış. Değişik bir görüntü oluşturduğu için bizleri hayrete düşürdü. Bende onun için geldim buraya fotoğraf çekindim" dedi.

"Görsel şöleni ise gayet güzel keyif verici"

Çiçeklerin insan boyuna yaklaştığını belirten Yunus Dede, " Çiçekler burada kendiliğinden yetişmiş. Çiçekler burada dikkatimizi çekti bizde geldik baktık. Burada ki çiçeklerin boyu insan boyuna yaklaşmış bu durumda. Görsel şöleni ise gayet güzel keyif verici" şeklinde konuştu.