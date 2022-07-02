Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Tarla sürerken, Roma döneminden taş eser buldu

ESKİŞEHİR'de, sit alanında tarla süren çifti, Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür olan taş eser buldu.

ESKİŞEHİR'de, sit alanında tarla süren çifti, Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür olan taş eser buldu.

Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki 1'nci derece sit alanında bulunan tarlayı süren çiftçi, pulluğuna takılan taşı çıkardı. 1,5 metre boyunda, 1 metre genişliğinde ve üzerinde haç ile değişik figür olan taş eserin tarladan çıktığı bilgisini alan Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, eserin Roma dönemine ait olduğu belirlenip, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarla sahibi hakkında ise 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' ve 'arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivrihisar Eskişehir Roma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title