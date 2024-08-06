Tarla sulama anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

KIRIKKALE'de tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, akrabaları E.Ç. (45) tarafından tabancayla vurulan Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur (17), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki Koltarla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç., akrabaları Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur ile tarla sulama nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., üzerindeki tabanca ile Satılmış, İbrahim ve Satılmış Cesur'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Satılmış, İbrahim ve Satılmış Cesur yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Satılmış, İbrahim ve Satılmış Cesur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Sulakyurt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.