Başkan Tunç Soyer: Zafer Coşkumuz Engel Tanımaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün gece çöken platformun ardından yeri değiştirilen Tarkan konseri ile ilgili "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün gece çöken platformun ardından yeri değiştirilen Tarkan konseri ile ilgili "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak" açıklamasını yaptı.

Tarkan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda yarın saat 22.00'de vereceği açıklanan konser için hazırlanan dev platform dün gece saatlerinde çökmüştü. Olayda yaralanan olmazken, platform ise kullanılamaz hale gelmişti. Konserin Cumhuriyet Meydanı'ndan Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'na alındığı açıklanmıştı.

Platformla ilgili hazırlıklar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından kurulum çalışmaları süren platformun görüntüsünü paylaşan Başkan Soyer, altına, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye'yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum" notunu düştü.

TARKAN: "NAZARIMIZ DA ÇIKTIĞINA GÖRE..."

Tarkan'dan konserle ilgili yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Tarkan, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyoruum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

KONSERİN YAPILACAĞI VE TUNÇ SOYER'İN PAYLAŞIMINI YAPTIĞI VİDEO

2.VİDEO

KONSERİN YAPILACAĞI ALANDAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ