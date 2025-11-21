Tarkan, İstanbul'da 8 Konserle Hayranlarıyla Buluşuyor

Sanatçı Tarkan, uzun bir aradan sonra vereceği 8 konserle, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Ünlü şarkıcı, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da konser verecek.

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükendi.

Sanatçı konserlerde sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.