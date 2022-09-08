TARKAN'IN İZMİR KONSERİ ÖNCESİNDE PLATFORM ÇÖKTÜ: 1 YARALI Güncel Haberler İZMİR'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İZMİR'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Tarkan Eylül Güncel Haberler

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