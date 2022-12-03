Tarımsal Ürünler Taşıyan Yedi Gemi Ukrayna Limanlarından Ayrıldı

KİEV, 3 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Altyapı Bakanlığı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, tarımsal ürünler taşıyan yedi geminin Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Cuma günü Ukrayna limanlarından ayrıldığını söyledi.

KİEV, 3 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Altyapı Bakanlığı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, tarımsal ürünler taşıyan yedi geminin Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Cuma günü Ukrayna limanlarından ayrıldığını söyledi.

Bakanlık, ülkenin güneyindeki Odesa bölgesindeki limanlardan denize açılan gemilerin 287.400 ton tarımsal ürünü Asya ülkelerine teslim edeceğini belirtti.

Açıklamada, tahıl girişiminin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden bu yana Ukrayna'nın, limanları üzerinden 12,7 milyon ton gıda maddesini ihraç ettiği kaydedildi.

Öte yandan bakanlık ayrı bir program olan "Ukrayna'dan Tahıl" programı çerçevesinde yükleme yapacak üçüncü geminin Odesa limanına girdiğine de işaret etti. Gemi, Somali'ye 25.000 ton buğday taşıyacak.

Bakanlığa göre Ukrayna, "Ukrayna'dan Tahıl" isimli insani yardım programı kapsamında ihtiyaç duyan ülkelere 2023'ün bahar aylarına kadar 60'tan fazla gemiyle buğday göndermeyi planlıyor.

Rusya ve Ukrayna ayrıca, iki ülke arasında yaşanan silahlı çatışma karşısında küresel pazarlara tedariki garanti altına almak için 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile Ukrayna'dan tahıl ve gübre ihracatına ilişkin ayrı ayrı bir belge imzaladılar.

19 Kasım'a kadar geçerli olan belge geçtiğimiz ay 120 günlüğüne uzatıldı.

"Ukrayna'dan Tahıl" programı ise 26 Kasım'da başlatıldı.