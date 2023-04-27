Tarımsal sulamada yüzde 50 devlet desteği çiftçiye 4,5 milyar lira katkı sağlayacak

Tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 devlet tarafından desteklenmesiyle tarımsal üretim yapan çiftçilere 4,5 milyar lira katkı sunacak.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artışın suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunun bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımlarının en önemli etken konumda olduğu aktarılan açıklamada, sulamanın tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırım olduğu ve sulu tarıma geçişin başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yarı kurak bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının 8,5 milyon hektar olarak belirlendiği kaydedilerek, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın yüzde 80'ine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazinin sulamaya açıldığı anımsatıldı.

"İnşa halindeki sulama projelerimiz yüzde 94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, sulama ve toplulaştırma projeleriyle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin tasarruflu kullanımı yaygınlaştırarak çiftçilerin üzerindeki girdi yükünü azaltmanın hedefleri arasında olduğu belirtildi.

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın çiftçiler açısından müjde niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sulamada milat olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar liraya tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir."