Plansız alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında, etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olmak kaydı ile ruhsat alma zorunluluğu kaldırıldı. Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de ilgili tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak ve betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılmak kaydı ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tutuldu. Bu yapılarda da etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğunun proje müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olması hükümleri getirildi. Ayrıca kırsal alanlar ile iskan dışı alanlarda yapılacak olan, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim, harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapıların ruhsat alma şartları kolaylaştırılırken, bunların ilgili idarelerden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyulmak kaydı ile statik ve tesisat ve yapımına dair her türlü sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye yazı ile bildirilmesi ve her türlü projelerinin ilgili kurumlarca tasdik edilmesi kaydı ile diğer prosedürler aranmadan hızlıca ruhsat düzenlenebilmesi sağlandı.