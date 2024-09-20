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Tarımsal Girdi Fiyatları Temmuz'da Yükseliş Gösterdi

Tarımsal Girdi Fiyatları Temmuz'da Yükseliş Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, tarımsal girdi fiyatlarının temmuzda aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 41,60 arttığını açıkladı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu grup veteriner harcamaları olurken, aylık değişimde ise enerji ve yağlayıcılar en fazla artışı gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının temmuzda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 41,60 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,60 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 53,06 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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