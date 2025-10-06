Tarımsal Eğitim ve Teknolojide İşbirliği Protokolü İmzalandı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2029 yılı sonuna kadar devam edecek protokolle, 7 farklı konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçireceklerini belirterek, "Protokolde, özellikle tarımsal eğitim, yeşil vatanın korunması, su verimliliği, doğa ile yaşam, dijital dönüşüm, okulda çiftlik gibi projeler yer alıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beytepe İlkokulu'nda iki bakanlık arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, teknolojik ve dijital dönüşümün baş döndürücü hızla geliştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, sistemlerine teknolojiyi bütün unsurlarıyla entegre ettiklerini anlattı. Sadece Türkiye değil, dünyada da daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için mutlaka etkin tedrisattan geçme zorunluluğu olduğunun altını çizen Yumaklı, bu sayede sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek tarımsal üretim yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bir yandan çiftçilerin yaş ortalamasının nasıl düşürülebileceğini düşünürken, diğer yandan da gençlerin tarımsal üretimin içinde yer almasıyla ilgili birçok projeyi geliştirdiklerini anımsatan Yumaklı, "İki hafta önce Teknofest'te, savunma sanayimizdeki başarının ruhunu gördük. Artık bu ruhu, tarımsal üretim teknolojilerine de taşıma zamanı geldi. Teknofest, bize tarımsal üretimde, gıdada tam bağımsızlık yolunda atılacak yerli ve milli AR-GE çalışmalarının, ufuk çizgisini de göstermiş oldu. Bu vizyonun temel merkezi de artık tarımsal teknoloji kümelenmesi şeklinde tezahür edecek." diye konuştu.

"7 farklı konuyu hayata geçireceğiz"

Yumaklı, amaçlarının gıdada tam bağımsızlık, modern çiftçilik ve teknolojinin entegrasyonu olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bugün imzaladıkları 7 farklı konuyu içeren "çatı protokolle", eğitim çalışmalarını geliştireceklerini ve bunlara yenilerini ekleme fırsatı bulacaklarını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2029 yılı sonuna kadar devam edecek bu protokolle, 7 farklı konuyu Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte hayata geçirmiş olacağız. Protokolde, özellikle tarımsal eğitim, yeşil vatanın korunması, su verimliliği, doğa ile yaşam, dijital dönüşüm, okulda çiftlik gibi projeler yer alıyor. Tarımsal eğitime yönelik, günün şartlarına göre her alanda sektörün bilgiye ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yumaklı, çocuklara, ailelere ve velilere çağrıda bulunarak, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 7'de 77'ye ağaç dikmek için ayırdığımız alanlara bekliyorum. Bu daveti yapıyorum. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyacağız, geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.