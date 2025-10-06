Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği'nde Bakanlar Çocuklarla Buluştu

'TARIMIN YILDIZLARI ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE ZİYARET

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde bu yıl ilki düzenlenen 'Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği'ni ziyaret etti. Bakanlar Yumaklı ve Tekin, çocuklarla sohbet edip, stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza, bütün değerlerimizi, bütün sahip olduğumuz doğal kaynakları, biyoçeşitliliği, onlara verdiğimiz diğer hususların yanında öğretmemiz lazım. Çocuklarımıza şu andan itibaren, 'Ağaç yaşken eğilir' sözünden hareketle bütün bu değerleri vermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği'nde 7 farklı çadırın bulunduğunu ifade eden Yumaklı, "Çocuklar hem eğlenecekler hem de başka yerde göremeyecekleri birtakım etkinliklerin sonuçlarını da burada görmüş olacaklar. Ağaçtan böceğe, kuştan kelebeğe, tohumdan fidana kadar her şeyi burada çocuklar görmüş olacak. Bugün sabahtan itibaren değerli bakanımızla birlikteyiz. Çocuklarla hep iç içeyiz. Bugün de şu saat itibarıyla bunun finalini yaptık ama bu tür etkinlikleri, protokolümüz kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte artırarak devam edeceğiz" dedi.

Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,