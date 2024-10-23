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Tarımın Geleceği Çalıştayı Bitlis'te Başladı

Tarımın Geleceği Çalıştayı Bitlis'te Başladı
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Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Tarımın Geleceği' çalıştayı, tarımın ekonomik kalkınmadaki önemi ve modern yöntemlerle üretimin artırılması üzerine odaklanıyor. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çevreye duyarlı projelerle bölgesel kalkınmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulunca düzenlenen "Tarımın Geleceği" çalıştayı başladı.

Üniversitenin konferans salonundaki çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, tarımın ekonomik kalkınmanda önemli yer tuttuğunu söyledi.

Tarımın yenilikçi ve modern yöntemlerle yapılması gerektiğini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Verimli ve sürdürülebilir tarımı çok önemsiyoruz. Üniversite olarak çevreye duyarlı projeleri destekleyerek bölgesel kalkınmayı hedefliyoruz. Tarım sektörüyle ilgili yapılan akademik çalışmaların topluma büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak da kentteki tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili sunum yaptı.

Yarın sona erecek programa, rektör yardımcıları, farklı illerden gelen akademisyenler, öğrenciler ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

Eren Üniversitesi Yerel Haberler Ekonomi Rektör Eğitim bitlis Güncel Tarım Hizan

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