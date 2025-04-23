Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "Tarımda Üretim Planlaması" söyleşisi düzenlendi.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Ziraat Fakültesi M.A. Kırımlıoğlu amfisinde gerçekleşen programda, tarımda iklim değişikliği ve nüfusun etkilerinden bahsetti.

Su kıtlığı tehlikesini hatırlatan Kilci, 2050'de nüfusun gıda talebinde yüzde 70 bir artış beklendiğini ifade ederek, "Nüfus artacak. Şu an ürettiğimizden yüzde 70 kadar daha fazlasını üretmemiz gerekiyor. Bu çok mümkün gözükmüyor. Bir diğeri konu su. Gıda talebini karşılayacak üretimi yapabilmek için de su kaynaklarımızın artması gerekiyor. Konya'nın su konusunda kurak bir bölge olduğunu biliyoruz. Bu farkındalığı kendimizde, çevremizde oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Konya'nın tarım arazileriyle ve coğrafi yapısına uygun ve en az su tüketen tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu,??????? Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.