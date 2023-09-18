Tarımda Teknolojik Yenilikler Verimliliği Artırıyor

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımdaki teknolojik yeniliklerin tarımsal üretimin verimliliğini ve kalitesini artırdığını söyledi. Tarımda kullanılan yeni teknolojilerin tarım üreticilerine daha fazla bilgi ve analiz imkanı sunduğuna da değinen Doğan, tarımda teknoloji kullanımının getirdiği avantajlarla birlikte, küçük ölçekli çiftçiler için, yüksek maliyetlerin zorlayıcı olacağına dikkat çekti.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımdaki teknolojik yeniliklerin tarımsal üretimin verimliliğini ve kalitesini artırdığını daha fazla verim elde etmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişmelerin, tarım üreticilerine büyük bir avantaj sağladığına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İnsanlığın varoluşundan beri önemli bir rol oynayan tarım sektörü, son yıllarda, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dönüşüme uğramaktadır. Tarımsal üretimdeki bu değişimler, sektörde pek çok farklı etki oluşturmuştur. Tarımda teknoloji kullanımının ilk ve belki de en önemli etkisi, üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesidir. Özellikle otomatik sulama sistemlerinin yaygınlaşması, tarım alanlarının su kaynaklarından maksimum verim almasını, su kaynaklarının verimli kullanılması sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, otomatik gübreleme ve ilaçlama sistemleri de üretim süreçlerinde büyük kolaylık sağlayarak, ürün kalitesini ve verimliliğini arttırmaktadır" dedi.

Tarımda kullanılan yeni teknolojilerin tarım üreticilerine daha fazla bilgi ve analiz imkanı sunduğuna da değinen Doğan, "Sensör teknolojileriyle donatılmış tarım ekipmanları sayesinde toprak verimliliği, bitki büyümesi, su seviyeleri ve hava şartları gibi veriler daha çabuk ve hassas bir şekilde takip edilebilmektedir. Bu da çiftçilerin daha doğru kararlar almasına yardımcı olmaktadır" şeklinde konuştu.

Tarımda teknoloji kullanımının getirdiği avantajlarla birlikte, küçük ölçekli çiftçiler için, yüksek maliyetlerin zorlayıcı olacağına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "Tarımda teknoloji kullanımı hem üretim süreçlerinde verimliliği artırırken hem de tarım üreticilerine daha fazla bilgi, analiz ve iş gücü tasarrufu imkanı sunmaktadır. Ancak, bu teknolojik gelişmelerin bütün çiftçiler tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması için Tarım Bakanlığımızdan, finansal destek ve teşvik verilmesini bekliyoruz. Tarımda teknoloji kullanımının getireceği bu değişiklikler, gelecekteki tarımsal ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek adına önemlidir" diye konuştu. - ADANA