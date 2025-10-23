Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi Toplantısı Gerçekleşti

Adana'da, tarımda sürdürülebilir üretimin sağlanması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından enstitü yerleşkesinde düzenlenen toplantıya, bakanlık yetkilileri, ziraat mühendisleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Toplantıda, bitkisel üretimde çevre dostu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve üretici farkındalığının artırılması konuları ele alındı.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, biyolojik mücadelenin insan sağlığı ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevresel etkilerin azaltılmasının kalkınma planlarında yer aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Biyolojik mücadele sadece zararlılarla değil, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve çevresel bozulma gibi küresel sorunlarla da bir mücadele yöntemi olarak belirlenmiştir. Kalkınma planları, uluslararası işbirlikleri doğrultusunda, bu yöntemin yaygınlaştırılmasını, tarım açısından ve gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşama ulaşması için kritik öneme sahip olarak görmektedir."

Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Muharrem Selçuk da iklim değişikliğinin zararlı böceklerin yapısında değişimlere yol açtığını belirtti.

Ekosistemin kimyasal ilaçlamayla bozulmasının diğer mücadele yöntemlerinin etkinliğini azalttığını vurgulayan Selçuk, "En etkili ve sürdürülebilir yöntem biyolojik mücadeledir. Böceklerin doğada kendi dengesini korumasına fırsat vermeliyiz." dedi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit ise kimyasal ilaç kullanımının yaygın olduğu bölgede bu tür toplantıların düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Toplantı, sunumların ardından sona erdi.