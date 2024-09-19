Tarım ve Ticaret Bakanları Üretici ve Tüketiciyi Koruma Toplantısı Gerçekleştirdi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında, üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlar ve yapılacak ortak denetimlere ilişkin aylık koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bakanlar Yumaklı ve Bolat'ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları ile genel müdürler katıldı. Bakanlıkların sosyal medya hesabından yapılan ortak açıklamada, "Toplantıda; tarladan sofraya/rafa fiyat hareketliliğiyle ilgili hem üretici hem de tüketiciyi koruyacak adımlar, süt ve süt ürünlerinde üretici ve sanayici arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine dönük faaliyetler ve sonuçları, rekolteden kaynaklı fiyat dalgalanmaları yaşanan tarımsal ürünlerde ihracat fırsatları, bakanlıkların iş birliği ve koordinasyonuyla yapılacak ortak denetimler hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Piyasa denetim ve gözetim yetkimizi sonuna kadar kullanarak, hem üreticinin hem de tüketicinin lehine mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Haber: Taha AYHAN/ANKARA,