Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Ticaret Bakanları Üretici ve Tüketiciyi Koruma Toplantısı Gerçekleştirdi

Tarım ve Ticaret Bakanları Üretici ve Tüketiciyi Koruma Toplantısı Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında yapılan aylık koordinasyon toplantısında, üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlar ve denetimler ele alındı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında, üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlar ve yapılacak ortak denetimlere ilişkin aylık koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bakanlar Yumaklı ve Bolat'ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları ile genel müdürler katıldı. Bakanlıkların sosyal medya hesabından yapılan ortak açıklamada, "Toplantıda; tarladan sofraya/rafa fiyat hareketliliğiyle ilgili hem üretici hem de tüketiciyi koruyacak adımlar, süt ve süt ürünlerinde üretici ve sanayici arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine dönük faaliyetler ve sonuçları, rekolteden kaynaklı fiyat dalgalanmaları yaşanan tarımsal ürünlerde ihracat fırsatları, bakanlıkların iş birliği ve koordinasyonuyla yapılacak ortak denetimler hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Piyasa denetim ve gözetim yetkimizi sonuna kadar kullanarak, hem üreticinin hem de tüketicinin lehine mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Haber: Taha AYHAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi Güncel Tarım

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR KAYSERİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! TS Kayserispor maçı nereden izlenir? MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });