Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurban kesim alanlarını denetledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kurban kesim alanları denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri kentteki 12 kesim yerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler kurbanlıkların küpe kontrolünü yaparak, kesim alanlarını denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, denetimlerin bayram süresince gerçekleştirileceğini söyledi.

Kent genelinde 15 ekiple denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Karaca, vatandaşların belirlenen tesislerde kurbanlıklarını kestirmelerini istedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da kurban kesim alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Kesim yerlerinde hijyen kurallarını inceleyen ekipler, kesim izni alanların belgelerini kontrol etti.